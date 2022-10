Erst zwei Schutzschirm-Auszahlungen für Grossveranstaltungen in Zürich

The Resort: All Inclusive - Honeymoon Suite mit ungelöstem Mordfall auf Sky Show

Werbe-Flop: Interdiscount verschickt Leuchtreklamen aus Plastik an Medienleute

Ein Marketing-Gag des Elektronikhändlers geht gehörig in die Hose. Er umgarnt Journalisten und Journalistinnen mit Gratis-Lichtboxen aus China.

Die ganze Schweiz ruft zum Stromsparen auf - und der Elektronikhändler Interdiscount verschickt Gratis-Leuchtreklamen. Empfänger des Werbegeschenks sind mehrere Redaktionen in der Schweiz. Das Plastikungetüm in Form einer Sprechblase soll Medienschaffenden die Teilnahme an einem Anlass gegen Ende Oktober schmackhaft machen, bei dem die Coop-Tochter ihr neues Ladenkonzept präsentieren will.