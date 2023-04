Barack Obama ist im Hallenstadion in Zürich-Oerlikon angekommen

Barack Obama tritt am Samstagabend ab 20 Uhr in Zürich auf. Bild: keystone

Obama ist im Hallenstadion angekommen

Ex-US-Präsident Barack Obama ist am Samstagabend in Zürich-Oerlikon angekommen: Bilder und Videos zeigen seine Ankunft beim Hallenstadion mit Polizeibegleitung.

Die Besucherinnen und Besucher im gemäss Veranstaltern am Ende doch fast ausverkauften Hallenstadion haben am frühen Samstagabend auf den Auftritt von Barack Obama gewartet.

Anstehen für Obama. bild: srf

Der «Evening with President Barack Obama - live in Person» begann wie angekündigt pünktlich um 18.35 Uhr mit einem Auftritt der Sängerin Cassandra Steen. Später soll auch noch der in den 1990er-Jahren als «Teufelsgeiger» bekannt gewordene Nigel Kennedy auftreten.

Das Hallenstadtion soll gemäss den Veranstaltern praktisch ausverkauft sein. Beim Start waren noch viele der gegen 12'000 Sitzplätze unbesetzt, sie füllten sich erst im Laufe des weiteren Abends. Die Besucherinnen und Besucher, die für ein Ticket zwischen 59 und 564 Franken bezahlten, hatten sich beim Einlass einer strengen Sicherheitskontrolle zu unterziehen.

Ex-Präsident Obama, der bis zum Mittag noch in Spanien weilte, er hatte in der katalanischen Metropole Barcelona ein Konzert von Bruce Springsteen besucht, soll ab 20.00 Uhr in Zürich auf die Bühne treten. Vorgesehen ist ein Gespräch, das der deutsche TV-Entertainer Klaas Heufer-Umlauf moderiert.



