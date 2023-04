Barack Obama trat am Samstagabend in Zürich auf. archivbild: keystone

Obama ist in Zürich und unterhält das Hallenstadion

Barack Obama ist am Samstagabend zum ersten Mal in der Schweiz aufgetreten: Der frühere US-Präsident plauderte gut gelaunt – auch über Privates. Das Publikum im Hallenstadion lachte viel mit.

Die Machtzentrale, das Oval Office, sei viel kleiner, als es in all den Filmen immer erscheine, sagte Barack Obama in Zürich. «Wenn man reingeht, ist es beim ersten Mal schon etwas enttäuschend», sagte er lachend auf die Frage, was ihn am meisten als US-Präsident überrascht habe. Diese Antwort brachte dem 61-Jährigen den ersten Lacher ein - viele weitere folgten am Samstagabend noch.

Ernsthaft ergänzte Obama, dass es halt schon eine grosse Maschinerie sei, die hinter der US-Regierung stehe. Diese Maschine zu bewegen, sei schwieriger, als man gemeinhin denke. «Wenn man am Steuerrad dieses Ozeandampfers dreht, dann wechselt er seine Richtung nicht so schnell wie ein Schnellboot.» Es seien auch mit viel Beharrlichkeit nur kleine Änderungen möglich.

Den USA kämen auch in einer multipolaren Welt noch immer eine wichtige Rolle zu, zeigte sich Obama überzeugt. Komme ein Problem in der Welt auf, dann schaue man auch darauf, wie Washington reagiere.

In Zürich sprach Barack Obama in einem rund einstündigen Gespräch frei und gut gelaunt, in dem der deutsche TV-Entertainer Klaas Heufer-Umlauf als Moderator einige Stichworte lieferte.

Obama war am Samstagabend in Zürich-Oerlikon angekommen: Bilder und Videos zeigen seine Ankunft beim Hallenstadion mit Polizeibegleitung.

Die Besucherinnen und Besucher im gemäss Veranstaltern am Ende doch fast ausverkauften Hallenstadion hatten am frühen Samstagabend auf den Auftritt von Barack Obama gewartet.

Anstehen für Obama am frühen Samstagabend. bild: srf

Der «Evening with President Barack Obama - live in Person» begann wie angekündigt pünktlich um 18.35 Uhr mit einem Auftritt der Sängerin Cassandra Steen. Später traten auch noch der in den 1990er-Jahren als «Teufelsgeiger» bekannt gewordene Nigel Kennedy und weitere Überraschungsgäste auf.

Das Hallenstadtion war gemäss den Veranstaltern praktisch ausverkauft. Beim Start waren jedoch noch viele der gegen 12'000 Sitzplätze unbesetzt, sie füllten sich erst im Laufe des weiteren Abends. Die Besucherinnen und Besucher, die für ein Ticket zwischen 59 und 564 Franken bezahlten, hatten sich beim Einlass einer strengen Sicherheitskontrolle zu unterziehen.

Keine aktuellen Fotos vom Event

Obama, der bis zum Mittag noch in Spanien weilte – er hatte in Barcelona ein Konzert von Bruce Springsteen besucht – trat ab 20.00 Uhr in Zürich auf die Bühne. Fotos vom Anlass wird es frühestens morgen geben. Denn die Bilder der wenigen zugelassenen Fotografen werden zunächst vom Barack-Büro in den USA geprüft – mit einer Verzögerung von rund 24 Stunden könnten sie dann gemäss den Veranstaltern vorliegen.



Analoge Auftritte wird der frühere US-Präsident am Montag und Mittwoch in Amsterdam und in Berlin absolvieren.​

Am Rande der Veranstaltung gab es vereinzelte Proteste gegen den Auftritt des einst mächtigsten Mannes der Welt.



(sda/oli)