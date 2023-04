Barack Obama tritt am Samstag in Zürich auf. Bild: keystone

Warten auf Obama: Der Ex-US-Präsident tritt heute im Hallenstadion auf

Vor dem Zürcher Hallenstadion hat am Samstagnachmittag das Warten auf Barack Obama begonnen: Am Abend soll der frühere US-Präsident zum ersten Mal in der Schweiz auftreten.

Eine halbe Stunde vor der Türöffnung um 17.00 Uhr hatten sich bereits mehrere Grüppchen eingefunden. Einzelne machten vor LED-Schirmen Selfies, auf denen der «Evening with President Barack Obama - live in person» angekündigt wurde. Andere beobachteten ein geparktes Stadtpolizei-Auto. Vielleicht treffe Obama ja gleich dort ein, mutmassten einige.

Bis der 61-Jährige auftreten wird, dauert es aber noch. Nach der Türöffnung sind ab 18.30 Uhr Überraschungsgäste angekündigt, die etwa über Leadership reden sollen. Um 20.00 Uhr wird Obama ein von TV-Entertainer Klaas Heufer-Umlauf moderiertes Gespräch führen. Die Bilder der wenigen zugelassenen Fotografen werden vom Barack-Büro in den USA geprüft - mit einer Verzögerung von rund 24 Stunden könnten sie dann gemäss den Veranstaltern vorliegen. (sda)