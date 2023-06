Güterzug rammt Auto auf Bahnübergang in Zürich-Affoltern

Dies gelang ihm knapp nicht: Der Zug rammte das Auto. Dennoch konnte ein grösseres Unglück verhindert werden (saw).

Prorussische Cyberkriminelle lobten vor dem Auftritt des ukrainischen Präsidenten Selenskyjs heute in Bern die «Schweizer Volkspartei» – und die gibt sich zugeknöpft.

Am Donnerstag um 14 Uhr wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videoschaltung eine Rede an die Vereinigte Bundesversammlung halten. Prorussische Hacker nahmen dies zum Anlass, um Websites der Bundesverwaltung, der Kantone und städtischer Behörden zu attackieren. Auch staatsnahe Betriebe wie die SBB und die Post waren betroffen.