Was ist am 5. Mai 2022 im Waldstück zwischen den beiden Zürcher Stadtquartieren Seebach und Affoltern passiert? Wir erinnern uns: Am besagten Donnerstagnachmittag kam es im Norden der Stadt zu einem grossen Polizeieinsatz, bei dem ein rund sieben Hektare grosser Bereich des Hürstwalds zur Sperrzone erklärt wurde. Spazierwege wurden mit Absperrbändern abgesichert, über dem Himmel flog eine Drohne. Zwischen den Bäumen waren Uniformierte der Spezialeinheit «Diamant» zu sehen.

Zwei unbekannte Täter haben in Jonen AG drei Personen in deren Wohnhaus überfallen und gefesselt. Die Opfer blieben unverletzt. Das Klingeln an der Haustüre trieb die Täter in die Flucht. Der Raubüberfall fand bereits am Montag in der Vorwoche statt.