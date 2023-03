Zürcher Obergericht entscheidet über grossen Kinderpornografie-Fall

Über einen Zeitraum von neun Monaten seien auch 743'400 Bilder und 15'100 Filme mit Kinderpornografie auf seinem Computer gelandet. Nur wenige Prozente des gesamten Materials seien das gewesen, sagte sein Verteidiger am Montag.

Weil er einsam gewesen sei, habe er mit Begriffen wie «teen» und «young» das Internet durchsucht, sagte der 50-Jährige aus dem Bezirk Horgen am Montag vor Gericht. Er habe versucht, verpasste Erlebnisse aus seiner Jugend nachzuholen.

Ein 50-Jähriger hat Pornografie in riesigen Mengen heruntergeladen. Darunter waren Tausende Bilder und Filme mit Kinderpornografie. Am Zürcher Obergericht bestritt der Mann, das Material mit anderen geteilt zu haben.

