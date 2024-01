Nationalrätin Priska Seiler Graf und Kantonsrat Andreas Daurù an einer Medienkonferenz über die Bundesrats-Kandidatur von Daniel Jositsch. Bild: keystone

Führungs-Duo der SP Kanton Zürich tritt zurück

Mehr «Schweiz»

Die SP Kanton Zürich wird am 1. Juni ein neues Präsidium wählen: Nationalrätin Priska Seiler Graf und Kantonsrat Andreas Daurù werden am Parteitag nach sieben Jahren als Co-Präsidiums-Team zurücktreten, wie sie am Mittwoch mitteilten.

Sie hätten ihr Ziel erreicht, die Partei zu einen und zu stärken, wird Daurù in einer Mitteilung der SP zitiert. «Seit unserem Amtsantritt ist die SP Zürich um fast einen Drittel von 5000 auf 6500 Mitglieder angewachsen.»

Der Zeitpunkt für eine Stabsübergabe im Präsidium sei perfekt, «nachdem wir bei den kantonalen Wahlen im letzten Februar die Kehrtwende geschafft haben und bei den nationalen Wahlen im Oktober einen sensationellen Wahlsieg feiern konnten».

Die SP-Geschäftsleitung wird eine Findungskommission einsetzen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Nachfolge des Führungsduos wird im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen am Parteitag vom 1. Juni in Schwamendingen erfolgen. (sda)