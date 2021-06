Schweiz

Zürcher Notrufnummern sind nicht erreichbar – doch es gibt Alternativen

Die Notrufnummern 117 und 112 sind am Dienstagmorgen im Kanton Zürich ausgefallen: Aufgrund einer Störung sind die Notrufzentralen der Zürcher Kantonspolizei Zürich derzeit nicht erreichbar.

In Notfällen kann die Bevölkerung über verschiedene Mobiltelefonnummern an die Kantonspolizei gelangen, wie sie am Dienstag mitteilte. Es stehen dafür die Nummern 079 561 18 88, 079 627 11 17, 076 321 62 88 oder 076 336 36 52 zur Verfügung.

Aufgrund einer Störung sind die Notruf-Zentralen der Kantonspolizei Zürich derzeit nicht erreichbar. Wir bitten die Bevölkerung bis auf Widerruf die Mobiltelefon-Nrn. 079 561 18 88 oder 079 627 11 17 zu wählen. ^ar pic.twitter.com/PvyXOHuBiL — Kantonspolizei Zürich (@KapoZuerich) June 8, 2021

Zudem ist die Kantonspolizei auch direkt über ihre rund 60 Polizeistationen erreichbar.

Die Polizei hatte die Störung gegen 4.30 Uhr festgestellt. Deren Ursache ist noch unklar und wird durch Spezialisten abgeklärt. Wie lange die Störung andauert, ist ungewiss, hiess es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. (sda)

