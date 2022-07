Letzte Woche starb Umesh – jetzt ist ein weiterer Elefant im Zoo Zürich schwer krank

Im Zoo Zürich ist ein weiterer Elefant schwer erkrankt: Elefantenkuh Omysha leidet am Herpesvirus. Erst vergangene Woche war Elefantenbulle Umesh an der Erkrankung gestorben.

Omysha (im Vordergrund) an ihrem ersten Geburtstag im Juni 2015. Bild: KEYSTONE

Der Zoo informierte am Freitag über den kritischen Zustand von Omysha, die 2014 im Zoo Zürich geboren wurde. Er will an einer Medienkonferenz weitere Informationen zum Zustand der Elefantenherde und zum Kampf gegen das Herpesvirus geben.

Der zweijährige Elefantenbulle Umesh starb am Dienstag vergangener Woche im Zoo Zürich. Dies wenige Tage, nachdem die Erkrankung bei ihm festgestellt worden war.

Noch gibt es keine Impfung

Das Elephant Endotheliotropic Herpes Virus (EEHV) ist unter Elefanten weit verbreitet. Wenn die Krankheit ausbricht, kommt es zu inneren Blutungen und Organversagen, was innert Stunden oder Tagen zum Tod führen kann.

Der Erreger ist vor allem für Jungtiere gefährlich, wenn der Schutz durch Antikörper der Mutter nachlässt und sie noch keine eigenen gebildet haben. Derzeit laufen Forschungen, um einen Impfstoff zu entwickeln. (sda)