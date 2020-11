Schweiz

Zürich

«Den Schützen zuvor noch nie gesehen» – Imam berichtet über Attacke in Zürcher Moschee



«Den Schützen zuvor noch nie gesehen» – Imam berichtet über Attacke in Zürcher Moschee

Ein 24-jähriger Schweizer attackiert am Montagabend Betende in einer Zürcher Moschee und richtet sich danach selbst. Eines der Opfer war Ali Kalif Mustafa. Dem 35-jährigen Imam wurde bei der Attacke dreimal ins Knie geschossen. Er hatte Glück im Unglück – den Umständen entsprechend gehe es ihm gut, sagt er am Donnerstagabend gegenüber Tele Züri. (ohe)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter