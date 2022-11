Zürcher Grüne nominieren Daniel Leupi für den Ständerat

Daniel Leupi will in den Ständerat.

Bild: keystone

Der Zürcher Stadtrat Daniel Leupi steigt für die Grünen ins Rennen um einen Ständeratssitz. Er wurde von den Parteimitgliedern am Montag in Zürich nominiert, wie die Partei am Montagabend mitteilte.

Rüstungskäufe: So beflügeln Kompensationsgeschäfte Schweizer Firmen

Gehen Rüstungsaufträge ins Ausland, profitieren Schweizer Betriebe von Gegengeschäften. Zwar führen diese laut einer Studie zu mehr Forschung und Exportdynamik. Sie sind politisch aber umstritten.

In den letzten vier Jahren sind der Schweizer Wirtschaft dank Gegengeschäften für Rüstungsbeschaffungen im Ausland rund eine Milliarde Franken zugeflossen. Dies schreibt das Bundesamt für Rüstung am Montag in einer Mitteilung. Armasuisse beruft sich dabei auf eine beim Forschungsinstitut BAK Economics in Auftrag gegebene Studie.