Rieter verkauft Grundstück in Winterthur für 96 Millionen Franken

Mehr «Schweiz»

Die Maschinenfabrik Rieter AG in Winterthur verkauft sein Grundstück an der Klosterstrasse an die Firma Allreal Glattpark. Für die rund 75'000 Quadratmeter grosse Fläche ist ein Verkaufspreis von 96 Millionen Franken vereinbart worden.

Das Logo der Firma Rieter in Winterthur. Bild: KEYSTONE

Der Verkauf soll in den nächsten Tagen notariell beglaubigt werden, wie Rieter in einer Mitteilung am Montag mitteilte. Die Eigentumsübertragung erfolgt voraussichtlich im Herbst 2023. Die neue Eigentümerin will alle noch bestehenden Mietverhältnisse übernehmen.

Rieter verfolgt laut Mitteilung die Strategie, nicht mehr betriebsnotwendige Flächen zu veräussern. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter für Spinnereimaschinen. Rieter ist demnach mit 18 Produktionsstandorten in zehn Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 5630 Mitarbeitende, davon über 900 in der Schweiz. (sda)