Feuerwerk, Drohnenshow und 9 weitere Highlights, die du am Züri Fäscht erleben musst

Grundsätzlich findet die grösste Zürcher Sause ja alle drei Jahre statt. Das letzte Züri Fäscht ist wegen Corona aber bereits vier Jahre her, 2019 wurde dafür mit 2,5 Millionen Besuchern ein Rekord aufgestellt. Diesen gilt es nun zu attackieren und wer einen Blick auf das Programm wirft, weiss: Das könnte klappen.

Damit du bei den fast 200 unterschiedlichen Events an den drei Tagen nicht den Überblick verlierst, haben wir dir hier eine Highlight-Liste zusammengestellt:

Feuerwerk

Das Feuerwerk über dem Zürichsee 2019. Bild: EPA

Ort: See

Für viele dürfte es das Highlight des Züri Fäscht 2023 sein: das Feuerwerk. Dieses Jahr sind es deren drei. Sie werden jeweils von unterschiedlicher Musik begleitet. Den Start macht die Pyrotechnik am Freitag mit Pop-Songs, am Samstag folgt klassische Begleitung und in der Nacht auf Sonntag gibt es zum Abschluss etwas Pop-Rock. Hier alle Daten und Musik-Tracks:

Freitag, 22:30 bis 23:00 Uhr: Love the Life

«Step out» – José Gonzalez

«Oblivion» – Susanne Sundfor

«A Million Dreams» – Pink

«Zombie» – Bad Wolves

«The Loneliest» – Maneskin

«Do I Love You (Indeed I Do)» – Bruce Springsteen

«Hold My Hand» – Lady Gaga

«Under Pressure» – Queen

«Earth Song» – Michael Jackson



«Russicher Tanz» – Tschaikowsy

«River Flow in You» – Yiruma

«La Boda de Luis Alonso» –Gimenez

«L´Arlesienne Suite No. 2» – Bizet

«Canon in D» – Pachelbel

«Carmen (Prelude)» – Bizet

«Carmina Burana» – Orff



«Pulstar» – Vangelis

«Purple Rain» – Prince

«Music» – John Myles

«Der Himmel brennt» – Göla

«Thunderstruck» – AC/DC

«Hello» – Adele

«Sandstorm» – Darude



Zuschauen kannst du am einfachsten vom Ufer des Sees aus. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Spektakel vom Schiff aus zu verfolgen, der Fahrpreis beträgt 28 Franken. Hier kannst du die Fahrt unter «Erlebnisschiffe» buchen.

Drohnenshow

Ort: See

Ebenfalls spektakulär werden die Drohnenshows über dem See. Hier ein kleiner Vorgeschmack (Ausschnitte der Hauptprobe von 2019):

Video: srf/SDA SRF

Dieses Jahr sollen 300 Drohnen synchronisiert in den Himmel steigen und dabei ein Lichtspektakel kreieren, dazu gibt es Musik. Die zehnminütige Show findet dreimal statt:

Nacht auf Samstag, 0:00 bis 0:10 Uhr

Nacht auf Sonntag, 0:00 bis 0:10 Uhr

Sonntag, 22:30 bis 22:40 Uhr

VR-Helikopter-Flug

Ort: Riviera (beim Limmatquai)

Einmal mit dem Helikopter über die Dächer Zürichs fliegen? Am Züri Fäscht 2023 ist das dank Virutal Reality möglich. In einem Helikopter-Simulator fliegst du dabei gemeinsam mit einem Instruktor über die Stadt und beobachtest Zürich aus der Vogelperspektive.

Freitag, 17:00 bis 2:00 Uhr

Samstag, 14:00 bis 2:00 Uhr

Sonntag, 12:00 bis 22:00 Uhr

Schifferstechen

Hier gehen die Zürcher Zünfte 2017 per Schiff aufeinander los. Bild: schifferstechen.ch

Ort: Seepromenade beim Bellevue

Zwei Ritter stürzen zu Pferde waghalsig aufeinander zu und stechen sich aus dem Sattel, man kennt das Tjosten aus den Mittelalter-Filmen. Doch wusstest du, dass dieser Sport in Zürich mindestens seit dem 16. Jahrhundert auf Booten stattfindet? Schifferstechen heisst das Ganze und wird auch an diesem Züri Fäscht wieder zu beobachten sein. Zu diesen Zeiten findet das Probestechen des Limmat-Clubs jeweils statt:



Samstag:

14:00 bis 15:00 Uhr

15:30 bis 16:30 Uhr

16:45 bis 17:30 Uhr​

14:30 bis 15:30 Uhr

16:00 bis 17:30 Uhr​

Drachenbootrennen

Durch die Trommel angeheizt rudert hier ein Drachenboot über die Limmat. Bild: zuerichdragonboatfestival

Ort: Limmat bei der Rudolf-Brun-Brücke

Die Drachenbootrennen starten bereits zum neunten Mal in Zürich. Die Eliteteams rudern am Sonntag um den Schweizermeistertitel, doch es sind auch Spassteams mit von der Partie. Dann finden die Rennen statt:

Freitag:

17:00 bis 20:00 Uhr: Freie Trainings

10:00 bis 18:00 Uhr: Drachenbootrennen

18:00 bis 18:15 Uhr: Siegerehrung

10:00 bis 17:00 Uhr: Drachenbootrennen

16:00 bis 16:30 Uhr: Finale

16:45 bis 17:00 Uhr: Siegerehrung​

SUP-Rennen

Ort: Seepromenade vor dem Bad Utoquai

Stand-Up-Paddels sind von den Zürcher Gewässern nicht mehr wegzudenken, deshalb dürfen sie natürlich auch am grössten Fest der Stadt nicht fehlen. Dafür finden am Samstag jeweils SUP-Rennen in der Nähe der Utoquai-Badi statt. Wer teilnehmen will, muss sich im Vorfeld hier anmelden. Diese Termine solltest du dir dafür merken:

Freitag:

19:00 bis 21:00 Uhr: Freies Training

14:00 bis 21:00 Uhr: Rennen in diversen Kategorien

21:15 Uhr: Preisverleihung



14:00 bis 17:30 Uhr: Rennen in diversen Kategorien

18:00 Uhr: Preisverleihung



Über die Limmat flitzen

Vom Lindenhof zum Limmatquai in wenigen Sekunden. Bild: KEYSTONE

Ort: Lindenhof (Start) und Limmatquai (Ziel)

Einmal kurz über die Limmat fliegen? Kein Problem, das kannst du von Freitag bis Sonntag vom Lindenhof aus. Hier kannst du gleich vor Ort Tickets kaufen und mit einer Zipline direkt an den Limmatquai gelangen, sehr praktisch. Die Öffnungszeiten:

Freitag: 17:00 bis 22:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 23:00 Uhr

Sonntag: 10:00 bis 21:00 Uhr

Internationaler Volkstanz

Ort: Lindenhof

Wem nicht so sehr nach Fliegen, dafür aber nach Tanz zumute ist, der findet ebenfalls auf dem Lindenhof Unterhaltung. Hier treten über 30 Volkstanzgruppen aus der ganzen Welt auf. Wer selbst tanzen will, kann dies nach jedem Auftritt ebenfalls hier tun, dann wird die Bühne für alle geöffnet. Das Programm:

Freitag:

17:00 bis 18:30 Uhr: Balkanischer Tanz (TAYFA)

18:15 bis 20:30 Uhr: Volkstanz aus Griechenland, Japan, Mexiko, Polen und dem Orient

11:00 bis 13:00 Uhr: Volkstanz aus Albanien, Bulgarien, Japan, Mexiko, Schweiz und Slowakei

13:00 bis 16:00 Uhr: Volkstanz aus Albanien, Bosnien Herzegovina, Griechenland, Italien, Mexiko, Orient, Slowakei, Spanien, Thailand, und Ungarn

16:00: bis 19:45 Uhr: Volkstanz aus Bosnien Herzegovina, Griechenland, Italien, Kroatien, Mexiko, Polen, Portugal, Russland, Slowakei, Ungarn und Türkei



10:30 bis 12:00 Uhr: Volkstanz aus Albanien, Argentinien, Orient, Portugal und Slowakei

12:00 bis 14:00 Uhr: Volkstanz aus Albanien, Kosovo, Mexiko (aztekisch), Polen, Portugal, Tschechien und Ukraine

14:10 bis 17:45 Uhr: Volkstanz aus Argentinien, Bosnien Herzegovina, Kroatien, Kosova, Mexiko (aztekisch), Orient, Polen, Portugal, Russland, Slowakei, Tschechien und Ukraine



Open-Air-Kino

Ort: Innenhof Landesmuseum

Im Landesmuseum direkt beim Hauptbahnhof gibt es nicht nur den ganzen Tag über veganes Essen, Apéros und Drinks, sondern auch ein Freiluft-Kino. Der Innenhof ist von 10:00 bis 0:00 Uhr offen, das Kinoprogramm sieht folgendermassen aus:



Freitag, 21:00 bis 0:00 Uhr: Tschugger (2. Staffel)

Samstag, 21:00 bis 0:00 Uhr: No Hard Feelings

Sonntag, 21:00 bis 0:00 Uhr: Close

Chilbi

Wild im Kreisdrehen oder sich mit Zuckerwatte eindecken: Das ist natürlich auch am Züri Fäscht 2023 möglich. Bild: KEYSTONE

Orte: Sechseläutenplatz, Hafendamm Enge, Mythenquai, Limmatquai, Bürkliplatz und vor dem Stadthaus

Was wäre ein Stadtfest ohne Chilbi! Deshalb werden am Züri Fäscht 2023 über 70 Geschäfte und Buden für die Besucherinnen und Besucher bereitstehen. Das grösste Chilbi-Angebot steht auf dem Sechseläutenplatz, hier bleiben die Buden auch nach dem Fest noch für eine Woche geöffnet (bis 16. Juli). Die Öffnungszeiten während des Wochenendes:



Freitag: 17:00 bis 5:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 5:00 Uhr

Sonntag: 10:00 bis 23:00 Uhr

(leo)