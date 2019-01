Schweiz

Erster Schnee im Mittelland ist da – und nervt Flugpassagiere



Erstmals in diesem Winter schneit es auch im Flachland richtig. An den Flughäfen Zürich und München sorgt die weisse Pracht nun für Störungen.

Reisende aufgepasst: In Zürich und München kommt es wegen des Schneefalls zu Verspätungen bei den Abflügen. Einige Flüge sind auch annulliert.

Am Münchner Airport sind wegen des starken Schneefalls am Samstag 90 Flüge ausgefallen – rund zehn Prozent aller Flüge. «Zudem sind etliche Flüge verspätet», sagte eine Sprecherin. Regulär waren für den Samstag etwa 850 Starts und Landungen vorgesehen. Schnee und Eis brachten den Flugplan durcheinander.

«Wir brauchen rund 25 Minuten, um eine Bahn zu räumen, während dieser Zeit ist die Bahn gesperrt», sagte die Sprecherin weiter. Auch das Enteisen der Maschinen koste Zeit. Zudem reduziert die Flugsicherung bei schlechter Sicht die Zahl der Flüge.

Weil sich die Verspätungen häuften, hätten sich einige Airlines für die Stornierung einzelner Verbindungen entschieden. In der Region rund um den Flughafen waren seit Samstagmorgen etliche Zentimeter Neuschnee gefallen.

In Österreich hat der Schnee ebenfalls Einfluss auf den Flugverkehr. Der Flughafen in Innsbruck sprach bereits am Samstag von «massiven Einschränkungen im Flugverkehr». Zahlreiche Verbindungen wurden umgeleitet, gestrichen oder waren als verspätet gemeldet.

Westlich von Wien war am Samstag zudem zeitweise eine wichtige Autobahnverbindung blockiert, nachdem zahlreiche Lastwagen auf der Strecke liegen geblieben waren. In Bergregionen mussten einige Strassen wegen Lawinengefahr gesperrt werden. (kün/sda/dpa)

2018 - Das Jahr der Wetterextreme Video: srf

