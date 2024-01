Flughafen Zürich übertrifft Prognose für 2023 deutlich

Über den Flughafen Zürich sind im vergangen Jahr 2023 deutlich mehr Passagiere geflogen. Die eigenen Prognosen hat die Flughafenbetreiberin klar übertroffen.

Vor allem in den Sommerferien war am Flughafen Zürich einiges los. Bild: keystone

Insgesamt reisten im zurückliegenden Jahr 28.9 Millionen Passagiere vom grössten Flughafen der Schweiz in die Ferne, wie es in einer Mitteilung von Montagabend heisst. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Plus von 28 Prozent. Damit wurde die Anfang 2023 gemachte Prognose des Flughafens von 26 Millionen Passagieren klar übertroffen.

2023 ist der Abstand zu den Werten von vor der Corona-Krise deutlich kleiner geworden. Die Passagierzahl lag im Vorjahr nur noch 8 Prozent unter dem Wert von 2019, nachdem es 2022 noch 28 Prozent weniger waren. Mit einer vollständigen Erholung der Passagierzahlen auf Jahressicht rechnet der Airport wie bisher erst im Jahr 2025.

Stetige Aufholjagd

Der Rückstand zu den Vorkrisenwerten hat sich im Jahresverlauf stetig verringert. In den Monaten September und Oktober lag das Passagieraufkommen sogar fast wieder auf dem Niveau von 2019. Im Dezember 2023 reisten 6 Prozent weniger Passagiere über Zürich als vor der Corona-Krise. Anfang des Jahres war der Rückstand dagegen noch klar zweistellig.

Die Zahl der Starts und Landungen am Flughafen nahm 2023 ebenfalls zu, auf 247'456 nach rund 216'584 im Vorjahr. Dies sind 14 Prozent mehr als 2022 und 10 Prozent weniger als vor der Corona-Krise.

Die Frachtabwicklung ging derweil im Jahresvergleich um 10 Prozent auf rund 378'000 Tonnen zurück. Im Vergleich zu 2019 beträgt das Minus sogar 16 Prozent. (sda/awp)