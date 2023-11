«Tunnel voll Rauch»: Auto brennt im Zürcher Schöneichtunnel

In welchen Gemeinden du am wenigsten Steuern zahlst – und in welchen am meisten

Wer holt die restlichen Ständerats-Mandate? Die Wahlbörse von watson in Zusammenarbeit mit Professor Oliver Strijbis gibt Antworten.

Die Schweiz hat gewählt. Der Nationalrat wurde am 22. Oktober komplett bestimmt – nicht so der Ständerat: In insgesamt neun Kantonen dürfen die Stimmberechtigten noch einmal ran. In vier Kantonen fanden die zweiten Wahlgänge bereits statt, die verbleibenden sechs Sitze werden am Sonntag bestimmt. In den Kantonen Aargau, Schaffhausen, Solothurn, Tessin und Zürich wird gewählt.