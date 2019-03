Schweiz

Zürich

Zürich Niderdorf: Mann greift 3 Personen mit Eisenstange an



Bild: KEYSTONE

47-Jähriger greift 3 Personen mit Eisenstange an – und wird dann selbst zum Opfer

Kuriose Meldung aus dem Zürcher Niederdorf: Ein 47-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr drei Passanten mit einer Eisenstange attackiert. Sie konnten sich unverletzt in einem Haus in Sicherheit bringen. Der Angreifer wurde daraufhin selbst von einem Unbekannten angegangen und schwer verletzt.

Er trug Kopfverletzungen davon und musste ins Spital gebracht werden, wie die Stadtpolizei mitteilte. Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei nahmen Ermittlungen auf. Sie suchen Zeugen. (viw/sda)

