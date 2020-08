Schweiz

Zwei tote Jugendliche (15) in Wohnung in Zollikerberg (ZH) aufgefunden

Die Kantonspolizei Zürich fand am Sonntagnachmittag in einer Wohnung in Zollikerberg zwei tote Jugendliche auf. Die Todesursache ist derzeit noch unklar.

Kurz nach 17:30 Uhr meldete ein Mann telefonisch der Polizei, dass er sich in einer Wohnung befinde würde. Dort lägen regungslos eine Kollegin und ein Kollege. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden 15-jährigen Jugendlichen feststellen, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons Zürich.

Der Anrufer, ein 18-jähriger Schweizer, befand sich ebenfalls in der Wohnung. Was zum Tod der beiden Minderjährigen führte, ist derzeit noch unklar, heisst es von offizieller Seite. Ein Gewaltdelikt steht nach jetzigem Erkenntnisstand nicht im Vordergrund. Die genauen Umstände werden durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Zürich, die zuständige Staatsanwältin, das Forensische Institut Zürich, und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich im Einsatz.

