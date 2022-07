Entscheid über Flugshows und Feuerwerke am «Züri Fäscht» vertagt

Der Zürcher Gemeinderat wird erst an einer nächsten Sitzung darüber entscheiden, ob er am «Züri Fäscht» Flugshows und Feuerwerke verbieten will. Er will zunächst Abklärungen treffen, ob die Anträge so überhaupt zulässig sind.