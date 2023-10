Airbnb beim Thema Wohnungsnot vernachlässigbar – sagt Zürcher Regierung

Selbst in der Stadt Zürich, auf die sich die meisten Angebote konzentrierten, würden nur 3.8 Prozent der Wohnungen als Zweitwohnungen genutzt, schreibt der Regierungsrat in einer Antwort auf eine GLP-Anfrage aus dem Parlament.

Die Zürcher Regierung sieht keinen Anlass dafür, Buchungsplattformen wie Airbnb in die Schranken zu weisen. Der Einfluss von Airbnb auf den Wohnungsmarkt im Kanton und in der Stadt Zürich sei im Vergleich zu Tourismusregionen gering.

In Zürich fahren Trams bald seltener – ähnliche Kürzungen drohen überall in der Schweiz

Kunden der Tessiner Kantonalbank von Phishing-Attacke betroffen

Einzelne Kunden der Tessiner Kantonalbank sind in den vergangenen Tagen Opfer von Computerbetrügereien geworden. Diese Art von Betrug habe in letzter Zeit in der Schweiz wieder zugenommen, teilte das Institut am Dienstagabend mit.