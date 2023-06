Grosse Nato-Übung Mitte Juni beeinträchtigt Flugverkehr ab Zürich

Die Übungsflüge der Nato finden jeweils unter der Woche statt, am Wochenende sei deshalb nicht mit Einschränkungen zu rechnen. Für die genaue Planung der Flugzeiten ist die deutsche Bundeswehr verantwortlich. Die Schweizer Behörden, namentlich Skyguide, Luftwaffe und das Bazl seien mit den deutschen Behörden im Austausch. In der Schweiz werden keine Lufträume gesperrt.

Für die Flug-Aktivitäten der vom 12. bis am 23. Juni stattfindenden Übung werde jeweils im Süden Deutschlands ein Sperrgebiet errichtet, wodurch die Kapazitäten im süddeutschen Luftraum für den gesamten Flugverkehr eingeschränkt sind, so das Bazl weiter.

Die Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr seien im Moment schwer einschätzbar, teilte das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitag auf Anfrage mit. Jedoch könnten längere Flugzeiten, Verspätungen oder gar Annullierungen von Flügen in ganz Europa nicht ganz ausgeschlossen werden.

Die grossangelegte Nato-Luftwaffenübung «Air Defender 2023» führt im Juni zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr in ganz Europa. Am Flughafen Zürich dürfen Flugzeuge deshalb in gewissen Fällen vorübergehend bis spätestens um 00.30 Uhr statt 23.30 Uhr starten und landen.

In Grossbritannien wurde das weltweit grösste Experiment zur 4-Tage-Woche ausgewertet – und es liefert gute Argumente für eine verkürzte Arbeitswoche. Und auch in der Schweiz tut sich was. Das Wichtigste zu den Erkenntnissen, zur 4-Tage-Woche weltweit und in der Schweiz.

Vier Tage in der Woche arbeiten, drei Tage pausieren – und trotzdem 100 Prozent des Lohnes erhalten: Für viele klingt das zu gut, um wahr zu sein. Und trotzdem ist die 4-Tage-Woche seit einiger Zeit auf dem Vormarsch.