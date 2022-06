Mittlerweile ist klar: Die Polizei befürchtet, dass sich Chemikalien im Boden befinden. Bild: keystone

Chemikalien im Waldboden befürchtet: Polizei und Militär wieder beim Hürstwald im Einsatz

Die Zürcher Polizei ist erneut im Hürstwald im Kreis 11 im Einsatz. Dort war sie bereits am 5. Mai unter anderem mit der Sondereinheit Diamant ausgerückt. Den Grund für den Einsatz hat die Polizei bis heute aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben. Einzelne Informationen sind aber nun bekannt.

Wie die Polizei vor Ort gegenüber watson bestätigt, war sie am 5. Mai mit einer tatverdächtigen Person vor Ort. Sie hat damals also nicht nach einer Person gefahndet. Beim heutigen Einsatz sucht sie gezielt nach Chemikalien im Boden. Das teilte die Kantonspolizei Zürich am Morgen mit. Um was für eine Chemikalie es sich handelt, gibt die Polizei derzeit nicht bekannt. Es bestehe jedoch keine Lebensgefahr.

Ebenfalls vor Ort ist das Kommando Kamir. Dabei handelt es sich um die Spezialeinheit der Armee für den Bereich Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung. Ebenfalls in die Ermittlungen involviert ist Grün Stadt Zürich.

Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, schreibt die Polizei in ihrem Tweet. Sie bestätigt das auch Anfragen der anwesenden Journalistinnen und Journalisten angesichts der Tatsache, dass Chemikalen möglicherweise im Boden sich befinden. Es könne aber zu kleineren Verkehrsbehinderungen kommen. Die Details des Polizeieinsatzes vom 5. Mai wie auch jener vom 8. Juni sind unklar.

Die Staatsanwaltschaft gab im Mai lediglich an, dass es sich um kein Tötungsdelikt handle und die Aktion im Zusammenhang mit einem laufenden Strafverfahren stehe.

(meg/pit)

Mehr Infos folgen...