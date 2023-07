Mann stirbt nach Badeunfall in Zürcher Flussbad «Oberer Letten»

In Zürich ist ein 28-jähriger Mann an den Folgen eines Badeunfalls gestorben. Der Mann war am Samstagmorgen beim Flussbad Oberer Letten nicht mehr aus dem Wasser aufgetaucht. Er starb noch am selben Tag im Spital.

Eine Bademeisterin konnte den untergegangenen Schwimmer zwar bergen und erfolgreich reanimieren. Er starb jedoch am Samstagnachmittag im Spital, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte. Die genauen Umstände sowie die Todesursache werden nun abgeklärt. (sda)