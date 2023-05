Zürcher Stadtverwaltung erreicht Chefinnen-Quote nur teilweise

Zielwert wäre jedoch 35 Prozent auf allen Kaderebenen und in allen Departementen. Vor allem im obersten und oberen Kader hat die Stadt also noch Aufholbedarf. Beim mittleren Kader hat sie das Ziel von 35 Prozent erreicht. (oee/sda)

Attacke in Belgorod: «Grosse Zahl» an Drohnen im Einsatz, offenbar US-Fahrzeuge verwendet

In den nächsten Tagen findet im botanischen Garten in Zürich ein grösseres Spektakel statt: Die Titanwurz blüht. Wie weit die Blume bereits fortgeschritten ist und was es über die Stink-Blume sonst noch zu wissen gibt, erfährst du hier.

Lange mussten Botanik-Enthusiasten und Blumen-Liebhaber warten, nun stinkt es am Mittwoch im Botanischen Garten in Zürich endlich nach alten Socken. Ursprung des Aasgeruches ist die Titanwurz, die grösste Blume der Welt. Genau konnte die Vollblüte nicht vorhergesagt werden, letzte Woche hiess es noch: «Wir sind gespannt, ob es Samstag, Sonntag oder Montag wird», so der Botanische Garten am Donnerstag auf Facebook. Jedoch wurde es doch Mittwoch.