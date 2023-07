FDP-Beschwerde erfolgreich: Critical Mass braucht künftig Bewilligung der Stadt Zürich

Die Bewegung versteht sich als «spontanes, grosses Verkehrsaufkommen von Velos». Indem viele Teilnehmende gemeinsam losradeln, würden sie eine kritische Grösse erreichen und so für einmal dem motorisierten Verkehr auf Augenhöhe begegnen. (dab/sda)

Die Critical Mass, eine weltweite Bewegung, findet jeden letzten Freitag im Monat statt. Velofahrende treffen sich und fahren anschliessend los - dies bisher ohne Plan, die an der Spitze Fahrenden entschieden spontan über den Weg.

Am Dienstag freute sich der Stadtzürcher FDP-Präsident Përparim Avdili auf Twitter nun über die «Good News für alle Verkehrsteilnehmenden, für den Rechtsstaat und für Zürich».

Die Velodemonstration Critical Mass braucht in der Stadt Zürich künftig eine Bewilligung. Dies hat das Statthalteramt entschieden. Es gab einer Beschwerde der FDP Recht.

