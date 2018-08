Schweiz

Versuchte Tötung in Winterthur: 18-Jährigem Messer in den Bauch gestossen



Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ist am Sonntagabend in Winterthur ein 18-jähriger Afghane schwer verletzt worden: Jemand hat ihm ein Messer in den Bauch gestossen. Er wurde umgehend operiert.

Der Vorfall ereignete sich um etwa 19.30 Uhr. Die beiden Gruppen sind sich bei Zusammenkünften am Bahnhof und im Stadtpark in die Haare geraten. Das Motiv für die Streitereien ist nicht bekannt.

Die Polizei spricht in der Mitteilung vom Montag von einem Tötungsversuch. Sie sucht Zeugen. (sda)

