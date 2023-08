Video: watson/watson/sabethvela

Die Street Parade 2023 im Zeitraffer

Sabeth Vela Folge mir

Die Street Parade 2023 ist Geschichte. Am Samstagnachmittag tummelten sich fast eine Million Menschen in Zürich, um das 30. Jubiläum der grössten Parade der Schweiz zu feiern. Von gross bis ganz klein waren alle vor Ort. So auch watson. Wir waren auf dem Lovemobile mitten im Getümmel dabei und hat das Geschehen live verfolgt. Wer die Parade verpasst hat, kann sich das Ganze hier in unter einer Minute noch «rein ziehen». Film ab für den Zeitraffer der Street Parade 2023: