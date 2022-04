37:59 – Der Sechseläuten-Böög 2022 lässt sich viel Zeit

Erst nach 37 Minuten und 59 Sekunden gab es den grossen «Chlapf»: Dem Böögg ist am Montag am Zürcher Sechseläuten erst nach vergleichsweise langer Zeit der Kopf explodiert. Das lag wohl am nassen Holz - verheisst für den Sommer aber wenig Gutes.

Bei einer Annahme des neuen Filmgesetzes würde die Schweizer Filmbranche viel Geld und neue Aufmerksamkeit von Streaming-Anbietern wie Netflix erhalten. Und sie sähe sich in einer internationalen Bringschuld. Bei einem Nein müsste sie sich von der Landkarte globalisierter Sehgewohnheiten verabschieden.

In meiner Kindheit und Jugend lernte ich so viel über Amerika und seine Geschichte wie über kein anderes Land. Über das Leben einer Farmerfamilie in «Unsere kleine Farm». Über das Leben auf einer Ranch in «Bonanza». Über das Leben einer Öl-Dynastie in «Dallas». Und über Winnetou. Wobei der eine deutsche Erfindung war. Doch Amerika mit seinen Kämpfernaturen bestimmte den grösseren Teil meines televisionären Weltbilds.