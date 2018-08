Schweiz

Brand am Zürcher Hauptbahnhof - Innenstadt gesperrt



Wie komme ich jetzt zum HB? Die 6 drängendsten Fragen zum Zürcher Grossbrand

Was ist genau passiert?

In der Nacht auf Sonntag ist um 2.16 Uhr direkt neben dem Zürcher Hauptbahnhof ein Geschäftsgebäude in Brand geraten. Im Gebäude kam es zu zwei heftigen Explosionen. Mindestens ein Trümmerteil wurde rund 200 Meter durch die Luft geschleudert und landete in der nahegelegenen Bahnhofstrasse.

Gibt es Verletzte?

Da es sich bei dem betroffenen Gebäude um ein Geschäftsgebäude handelt, befanden sich darin gemäss ersten Erkenntnissen keine Menschen. Bei der Explosion erlitt ein in der Nähe des Gebäudes stehender Polizist ein Hörtrauma.

Wie schnell konnte der Brand gelöscht werden?

Bei der Polizei gingen innert kürzester Zeit über 50 Notrufe ein. Theo Flacher, Einsatzleiter an diesem Abend, sagte gegenüber «nau.ch», dass sich die Feuerwehr sehr früh beim brennenden Gebäude befand. «Das Gebäude befand sich bei unserer Ankunft bereits im Vollbrand», so Flacher. Nach einer ersten Chaos-Phase konnte das Feuer aber kontrolliert werden. «Wir haben das Feuer von vorne und von der Seite versucht einzudämmen, dass es nicht auf die gegenüberliegenden Gebäude übergreift.» Gegen vier Uhr konnte der Brand gelöscht werden. Nebst Polizei, Feuerwehr und Sanität waren laut Flacher auch Statiker und Ingenieure von der ersten Minute auf dem Platz. Diese mussten einschätzen, wie gefährlich es ist, das Gebäude zu betreten und ob es einsturzgefährdet ist.

Was ist die Brandursache?

Die Ermittlungen sind noch im Gange. Wie Polizeisprecher Marco Cortesi mitteilte, untersuchten Brandermittler der Kantonspolizei bereits in der Nacht das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei und der Staatsanwaltschaft liegen keine konkreten Hinweise auf ein Delikt vor. Die Stadtpolizei sucht Zeugen, die sich vor 2 Uhr in der Nähe des Bahnhofplatzes 2 aufhielten.

Wie komme ich noch durch die Innenstadt und welche Filialen sind geschlossen?

Grosse Teile rund um den Bahnhofplatz sind noch immer abgeriegelt. Öffentlicher- und Privatverkehr werden grossräumig umgeleitet. Die Strecken Central – Bahnhofbrücke – Bahnhofplatz/Bahnhofstrasse sowie Bahnhofquai – Bahnhofplatz – Bahnhofstrasse sind nicht befahrbar. Das Tramnetz ist derzeit organisatorisch rund um den Hauptbahnhof in zwei Teile getrennt. Rund um den Hauptbahnhof stehen die Haltestellen Sihlquai/HB, Stampfenbachplatz, Central, Löwenplatz sowie Sihlquai/HB zur Verfügung.

Auch Fussgänger werden rund um den HB umgeleitet. Die Unterführung vom Landesmuseum zur Rudolf-Brun-Brücke wurde gesperrt. Zudem sind zahlreiche Geschäfte rund um das Gebäude heute geschlossen. Der Coop im Globus-Provisorium, der McDonald's am Hauptbahnhof sowie der Apple-Partner Data Quest bleiben bis auf weiteres geschlossen. Wie Kurt Weber von Data Quest gegenüber dem «TagesAnzeiger» mitteilte, zeigen Kameraaufnahmen aus dem Innern der Filiale keine unmittelbaren Brandschäden.

Wie lange dauert die Sperrung?

Wie lange die Innenstadt abgeriegelt bleibt, kann die Polizei noch nicht abschätzen. Wichtige Strassenabschnitte wie die Bahnhofbrücke oder die Unterführung zur Rudolf-Brun-Brücke werden frühestens am Abend, womöglich aber auch erst in den nächsten Tagen wieder freigegeben.

Derzeit beurteilen Statiker und Igenieure die Einsturzgefahr, die vom Gebäude ausgeht. Zudem werden die Strassen rund um den Brand gereinigt. (ohe)

