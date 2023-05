Weltgrösste Stink-Blume Titanwurz blüht am Wochenende in Zürich

In wenigen Tagen blüht die Titanwurz – die weltgrösste Blume – m Botanischen Garten der Universität Zürich wieder. Das letzte Mal hat sich die übelriechende Pflanze 2019 in voller Blüte gezeigt.

Wann genau Amorphophallus titanum, so der lateinische Name, zu blühen beginnt, kann nicht vorhergesagt werden. Der Botanische Garten geht laut einem Beitrag auf Facebook davon aus, dass es frühestens am Wochenende so weit sein könnte.

Eine blühende Titanwurz in Basel im Jahr 2014. (Archivbild) Bild: EPA/KEYSTONE

Am Mittwoch war die Pflanze bereits 110 Zentimeter gross, während sie am Montag noch 97 Zentimeter gemessen hatte, wie auf der Website des Botanischen Gartens zu sehen ist. Wenn die Blume – deren lateinischer Name etwa mit «missgestalteter Titanenpenis» übersetzt werden kann – ihre Blütenpracht entfaltet, verströmt sie Aasgeruch.

Dass die bestialisch stinkende Pflanze vor vier Jahren überhaupt blühte, war ein kleines Wunder. Zehn Jahre zuvor war die Pflanze nämlich von einer Schulklasse fast zerstört worden, wie der Botanische Garten 2019 auf seinem Facebook-Profil mitteilte. Trotzdem war es dem Gärtner damals gelungen, zum ersten Mal überhaupt am Botanischen Garten Zürich einen Blütenstand heranzuziehen. (sda)