Mann klettert in Oerlikon auf einen Kran und zündet Kabine an

Video: instagram/iaraseptember

Mann klettert auf Kran und zündet Kabine an – Einschränkungen im Verkehr rund um Oerlikon

Am Montag ist ein Mann in der Nähe des Bahnhofs Oerlikon auf einen Kran geklettert – und seither nicht mehr heruntergekommen. Kurz vor 20 Uhr ist bei der Stadt Zürich die Meldung eingegangen, dass sich eine Person auf dem Kran befinde. Der Mann bewegte sich auf dem Kranausleger hin- und her und habe diverse Gegenstände vom Kran in die Tiefe geworfen, wie die Stadtpolizei Zürich schreibt.

Zudem habe er ein Feuer entfacht, das dann aber wieder von selbst erlosch. Was er mit seiner Aktion bezweckt, ist unklar.

Mithilfe eines Hubretters begaben sich Höhenretter von Schutz & Rettung Zürich sowie Mitglieder der Verhandlungsgruppe der Stadtpolizei zum Mann. Zunächst waren alle Versuche, Kontakt aufzunehmen, gescheitert, sagte ein Sprecher der Stadtpolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er habe «etwas aufgehängt», man könne es aber nicht lesen.

Am Dienstagmorgen um 07.30 Uhr wurde wieder ein Brand festgestellt: Der Mann hatte offensichtlich die Kabine des Krans in Brand gesetzt. Er selbst befand sich ausserhalb der Kabine. Kurz vor 9 Uhr stieg erneut schwarzer Rauch auf. Er schien mit einem Hammer auf den Kran einzuschlagen. Eine Stunde später gelang es den Hilfskräften, auf den Kran zu gelangen.

Rauch steigt aus der Kabine des Krans auf. Bild: keystone

Die Polizei ist mit einem grösseren im Einsatz, das Gebiet ist grossräumig abgesperrt. Auch Feuerwehr und Sanität sind vor Ort.

Schaulustige beobachten die Szenerie am Bahnhof Oerlikon. Bild: watson

Der Einsatz dauert noch an, weshalb rund um den Bahnhof Oerlikon mit Einschränkungen im öffentlichen und im Individualverkehr gerechnet werden muss.

Am Bahnhof kommt es zu Verspätungen. Bild: watson

Video: instagram/iaraseptember

(saw)