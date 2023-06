Am Flughafen Zürich fällt kurz der Strom aus

Am Flughafen Zürich ist am Montagmittag für etwa fünf Minuten der Strom ausgefallen. Betroffen waren das Dock B und sowie Einkaufszonen und Restaurants. Die Ursache dafür ist noch unbekannt.

Erleichterung da, Enttäuschung dort: Die SVP verliert den Nimbus als Klima-Vetomacht. SP und Grüne frohlocken. Und am Horizont dräut eine Debatte um neue AKW: Der Abstimmungssonntag entwickelt sich zur Prognose für die Klimapolitik.

Um 12.30 Uhr brandet Jubel auf in der Dampfzentrale Bern. Dort haben sich all jene versammelt, die auf ein Ja zum Klimaschutzgesetz gehofft hatten: Unterstützerinnen und Unterstützer aus der SP und den Grünen, der Mitte, der GLP und der FDP, aber auch Klimajugendliche, Mitglieder von Umweltverbänden und die Initianten der Gletscherinitiative. Noch während Stunden lösen sie ihre Anspannung in einem schier endlosen Schwall Umarmungen. Parteiübergreifend fallen sich die Politikerinnen und Politiker in die Arme.