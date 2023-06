Zürcher Lehrkräfte werden definitiv zu Noten verpflichtet

Die gesetzliche Verankerung von Schulnoten wurde in der Schlussabstimmung mit 101 zu 62 Stimmen entschieden. Alternative Benotungssysteme sind nur in der ersten Klasse und bei sonderpädagogischen Massnahmen erlaubt.

Statt alternative Bewertungssysteme wie Krönchen, Raketen und Feedbackgespräche gibt es an der Zürcher Volksschule ab der 2. Klasse zwingend Noten. Diese Änderung des Volksschulgesetzes hat der Kantonsrat am Montag in zweiter Lesung definitiv beschlossen.

Freisprüche im «Fall Mike» – Strafrechtsexperte Mohler zerlegt das Verfahren

Das Verfahren wegen tödlicher Polizeigewalt gegen einen dunkelhäutigen Kleindealer endete mit Freisprüchen für sechs Polizeibeamte in Lausanne. Der ehemalige Basler Polizeikommandant Markus Mohler stellt der Justiz kein gutes Zeugnis aus.

Der Fall erinnert zwangsläufig an die Tötung von George Floyd in den USA. Der Nigerianer Mike Ben Peter, 39, widersetzte sich 2018 in der Nähe des Lausanner Bahnhofs einer Drogenkontrolle. Er wurde geschlagen, mit Pfefferspray traktiert, zu Boden auf den Bauch gedrückt, die Polizisten legten ihm Handschellen an. In dieser Position auf dem Bauch blieb er minutenlang fixiert, er erlitt einen Herzstillstand und starb später im Spital.