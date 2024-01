Vorgeschmack auf den Sommer: Grüsel-Softeis betrifft jeden fünften Betrieb🍦🤢

Zum Glück ist gerade Winter, denn niemand hat aktuell Lust auf ein Glacé. Doch nachdem, was der Kanton Zürich herausgefunden hat, könnte sich die Lust nach Softeis und Co. auch bis zur Hochsaison im Sommer in Grenzen halten.

«Wenn Politiker Migrationsprobleme kleinreden, kommen extreme Parteien an die Macht»

Der Kolumnist und Pulitzerpreis-Träger Bret Stephens analysiert messerscharf den Aufstieg von Trump, AfD und Le Pen. Es räche sich, dass man nicht offen über Ausländerprobleme sprechen dürfe, ohne als Rassist gebrandmarkt zu werden.

Bret Stephens gehört zu den interessantesten und meistgelesenen Autoren der liberalen «New York Times». Eben veröffentlichte der 50-jährige Politologe eine Kolumne, in der er Argumente aufzählte, die für Donald Trump sprechen («The Case for Trump - by Someone Who Wants him to Lose»), was fast 3000 Leserkommentare provozierte.