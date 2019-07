Schweiz

Zürich

Velofahrer fährt auf der A1 durch den Gubrist – Schuld war das Navi



Hier fährt ein Velofahrer auf der A1 durch den Gubrist

Am Sonntagmorgen hat sich ein Velofahrer wohl zu sehr aufs Navi verlassen; es führte ihn durch den Gubristtunnel, schreibt die Zürcher Kantonspolizei auf Twitter.

Die Verkehrsleitzentrale habe sofort reagiert und den Normalstreifen gesperrt. Die Kapo schrieb auf Twitter: «Da eine solche Fahrt gefährlich und daher verboten ist, wird gegen den Velofahrer rapportiert.»

Die Kapo veröffentlichte Video-Material von den Überwachungskameras. Darauf ist zu sehen, wie trotzdem einige Autofahrer am frühen Morgen vom Velofahrer überrascht wurden. Passiert ist zum Glück nichts.

Aber schau selbst:

Doch was tut man, wenn man in so eine Situation gerät? «Wenn man realisiert, dass man auf der Autobahn ist, sollte man anhalten, sich hinter der Leitplanke in Sicherheit bringen und die Polizei verständigen», erklärte die Kantonspolizei Zürich.

(jaw)

Abonniere unseren Newsletter