Zürcher Gemeinderat will die Stadt mit 130 Millionen Franken stärker abkühlen

Die Stadt Zürich soll in den heissen Sommermonaten besser abgekühlt werden: Der Gemeinderat hat am Mittwoch in erster Lesung einen Gegenvorschlag zur «Stadtgrün»-Initiative beschlossen. Dieser beinhaltet Ausgaben von 130 Millionen Franken.

Mit dem Ja zum Gegenvorschlag können die Stimmberechtigten voraussichtlich entscheiden, ob die Stadt bis 2035 insgesamt 130 Millionen in die Hitzeminderung investieren soll, also etwa zehn Millionen Franken pro Jahr.

Investiert werden soll das Geld etwa in mehr Bäume, das Entsiegeln von Flächen und begrünte Fassaden. Der Stadtrat unterstützt diesen 130-Millionen-Gegenvorschlag, wie Stadträtin Simone Brander (SP) am Ende der Debatte bekannt gab.

Gleichzeitig entschied das Parlament am Mittwoch, die ursprüngliche «Stadtgrün»-Initiative abzulehnen. Inhaltlich hat diese zwar ebenfalls das Ziel, die Stadt abzukühlen. Die Initiative will für die Projekte jedoch eine eigene Stiftung gründen und fix ein Prozent der Steuergelder einsetzen. (sda)