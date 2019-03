Schweiz

Zürich: Cobra-Trams müssen Geschwindigkeit drosseln



ÖV-Ärger in Zürich: Cobra-Trams müssen deutlich langsamer fahren

Pendler brauchen in der Limmatstadt noch mehr Geduld: Die 88 Cobra-Niederflurtrams verkehren in Zürich ab Freitag nur noch mit maximal 42 km/h statt 60 km/h. Dadurch verlängern sich die Fahrzeiten für die Fahrgäste. «Der 7-Minuten-Takt kann nicht mehr eingehalten werden. Es gibt Verspätungen», so VBZ-Direktor Guido Schoch.

Dies, weil bei einem Cobra-Tram kürzlich Risse an einer Lenkstange festgestellt worden sind. Nun werden alle Cobra-Trams überprüft. «Im Worst-Case kann es zu Entgleisungen kommen. Sicherheit hat oberste Priorität», so ein VBZ-Manager. Der Tram-Check aller 88 Fahrzeuge soll rund zehn Tage dauern.

Wegen den ausserordendentlichen Reparaturmassnahmen könne das Niederflur-Konzept in Zürich nicht mehr aufrecht erhalten werden. Je nach Strecke kommt nur noch ein bestimmter Tram-Typ zum Einsatz. In Zürich verkehren somit je nach Linie nur noch Tram-Fahrzeuge ohne Niederflur-Einstieg.

Das ändert sich je nach Tram-Linie Auf den Linien 2, 3, 4, 5, 6, 13 und 17 werden Cobras eingesetzt und somit werden diese Linien von der reduzierten Geschwindigkeit direkt betroffen. Auf den Linien 7, 10, 11, 12, und 14 verkehren keine Cobras und somit besteht ein eingeschränktes Niederflurangebot. Auf den Linien 8 und 15 gibt es keine Änderungen zum Normalbetrieb. Die Linien 10 und 12 der VBG werden mit Tram 2000 mit Pony-Anhänger bedient.

