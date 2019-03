Trump verlangt Rücktritt von Omar – die Reaktion von Ocasio-Cortez folgt sofort

Der Präsident der Vereinigten Staaten hat sich mit einer jungen Frau angelegt. Am Dienstag verlangte er sogar deren Rücktritt aus dem Kongress. Die Rede ist von Ilhan Omar. Eine von nur zwei Muslimas im Abgeordnetenhaus der USA.

Omar wurde vergangenen Herbst erstmals in den Kongress gewählt – und macht seither Schlagzeilen. Denn die Demokratin, welche in Somalia geboren worden war und erst 1995 in die USA einwanderte, nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie stellt bestehende Machtstrukturen in …