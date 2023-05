Kongresshaus Zürich kann Verlust etwas eindämmen

Denn als die Corona-Pandemie die Messe- und Eventbranche ausbremste, war das Haus am Zürichseeufer bereits geschwächt: Kongresshaus und Tonhalle waren ab 2017 umgebaut und saniert worden, wegen Bauverzögerungen konnte der Betrieb erst ein Jahr verspätet im September 2021 wiederaufgenommen werden.

In der Gastronomie verdreifachte sich der Umsatz auf 10.3 Millionen Franken. Allerdings habe das neue Restaurant Lux die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllen können. Bei den Veranstaltungen verdoppelte sich der Ertrag auf 5.8 Millionen Franken.

Der Gesamtumsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr auf 17.1 Millionen Franken mehr als verdoppelt werden. Das erste Halbjahr sei dabei noch stark von den Auswirkungen der Coronapandemie belastet gewesen, heisst es im Geschäftsbericht der Betreibergesellschaft, der am Mittwoch publiziert wurde. Grössere Veranstaltungen hätten erst ab Mai durchgeführt werden können.

Das Kongresshaus Zürich hat im vergangenen Geschäftsjahr 2022 den Umsatz deutlich gesteigert. Unter dem Strich verblieb die Gesellschaft weiterhin in den roten Zahlen, der Verlust wurde aber im Vergleich zum Vorjahr eingedämmt.

