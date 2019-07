Schweiz

Zürich

Bon Jovi Konzert im Letzigrund: Die Tickets waren plötzlich halb so teuer



Bild: keystone/watson

Bon Jovi gab's gestern zum Spottpreis – Tickets kosteten plötzlich nur noch die Hälfte

Bon Jovi Fans sind sauer: Ein Ticket für die Rock-Legende gestern Abend im Letzigrund kostete kurzfristig nur noch die Hälfte. Immer mehr Konzertveranstalter setzen flexible Preise.

jara helmi

Sie brachten die Menge zum Toben: Gestern Abend spielten Bon Jovi das erste Mal nach sechs Jahren in der Schweiz im Zürcher Letzigrund Stadion.

watson-User Marco Mächler ist grosser Bon Jovi Fan und hatte sich deshalb bereits im März ein Tickets für die Show gekauft. Für einen Stehplatz hat er 93.90 Franken bezahlt. Als er kürzlich die Ticketpreise überprüfte, traute er seinen Augen kaum: Das Billett kostete nur noch 49.85 Franken.

Bild: EPA

«Das hat mich richtig sauer gemacht», sagt Mächler. Es sei unfair gegenüber den Leuten, die früh ein Ticket gekauft hätten. Kurzerhand schrieb er dem Konzert-Veranstalter «Live Nation», um die Preisdifferenz zurückzufordern.

In einem Antwort-Mail, die watson vorliegt, erklärt der Veranstalter: «Inzwischen ist es auch bei Tickets üblich, diese über ein flexibles Preissystem anzubieten. Dies ist ähnlich wie bei Flugreisen. Daher kann es zu Schwankungen im Preis kommen.»

Auf Anfrage von watson bestätigt eine «Live Nation»-Sprecherin die gegenüber Mächler getätigte Aussage. Und fügt an: «Der Kunde hat keinen Anspruch auf eine Rückerstattung, wenn sich eine Differenz ergibt.»



Dafür hat der Bon-Jovi-Fan wenig Verständnis: «Wenn das Preisregime von Anfang an so kommuniziert worden wäre, würde ich es verstehen. Aber so geht das gar nicht.» Er vermutet, dass der Vorverkauf schlecht gelaufen sei. Gemäss Konzertveranstalter hat aber ein kurzfristiges zusätzliches Ticket-Kontingent dazu geführt.

Bislang war es genau umgekehrt: Die, die früh ein Ticket kaufen, bezahlen weniger. Besonders bei Festivals profitieren die «Early Birds» im Vorverkauf von günstigeren Preisen.

Doch immer mehr setzen die Konzert-Veranstalter auf flexible Preismodelle. Erst kürzlich wandte das «Vibez Openair» die gleiche Strategie an. Kurz vor dem Festivalstart verkauften sie die Tickets zum halben Preis.

Auch bei etablierten Festivals wie dem «Moon and Stars» in Locarno bestimmt neu die Nachfrage die Preise. Auf ihrer Webseite heisst es: «Bei dem Moon and Stars Festival werden dynamische Preise angewendet.»

Obwohl sich der watson-User Marco Mächler ärgerte, freute er sich auf das langersehnte Konzert: «So etwas kann mir das Erlebnis nicht versauen.»

