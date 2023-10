Er dachte, es sei ein Panther – Mann steht wegen Tötung seines Liebhabers vor Gericht

Das Bezirksgericht Zürich hatte dem Beschuldigten im November 2021 deshalb eine «mittelgradige Steuerungsfähigkeit» attestiert, was eine mildere Strafe zur Folge hatte. Der Brasilianer wurde zwar wegen Mordes verurteilt, allerdings nur zu 12.5 Jahren Freiheitsstrafe, was für einen Mord am unteren Rahmen liegt. Der Strafrahmen reicht von zehn Jahren bis lebenslänglich.

Nach einem Treffen mit dem Brasilianer wurde am 1. November 2019 das schlimm zugerichtete Opfer tot in einem Hotel aufgefunden, das Zimmer war verwüstet.

Das Opfer war ein 48-jähriger ehemaliger Promi-Coiffeur aus Portugal, der seit 2017 in Zürich lebte. Der Beschuldigte und das Opfer trafen sich gelegentlich in Hotelzimmern, um Drogen zu konsumieren und Sex zu haben.

Mann stirbt an seinen Verletzungen nach Sturz in den Egelsee

Der im Egelsee in Bern verunglückte Mann ist in der Nacht auf Mittwoch seinen Verletzungen erlegen. Der 59-Jährige war am Sonntagabend in den See gestürzt und in einem kritischen Zustand ins Spital gebracht worden.