In Zürich und Winterthur haben schon viele brieflich gewählt

Bild: KEYSTONE

In den beiden grössten Zürcher Städten haben schon viele Wahlberechtigte eine Entscheidung getroffen: Bei der Stadt Zürich trafen bis am Montag Abend 26.6 Prozent der Wahlcouverts ein. In Winterthur waren es 22 Prozent.

Dies teilten die Städte am Dienstag auf ihren Webseiten mit. Verglichen mit den Wahlen im Jahr 2019 und 2015 liegen diese Zahlen einige Tage vor der Wahl im Mittelfeld. Aus den brieflichen Stimmabgaben Rückschlüsse auf die effektive Wahlbeteiligung vom kommenden Sonntag zu ziehen, ist jedoch schwierig.

Bei den vergangenen Wahlen im Jahr 2019 betrug die kantonale Wahlbeteiligung beim Nationalrat 44.44 Prozent, beim Ständerat lag sie bei 44.58 Prozent. (sda)