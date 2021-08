Kampfgeist und Verzweiflung: Demonstration auf dem Zürcher Rathausplatz gegen die Taliban. Bild: Twitter

Anti-Taliban-Demo in Zürich: «Schweiz soll Taliban nicht anerkennen»

Am Samstagnachmittag haben sich in Zürich auf dem Ratshausplatz rund 200 Personen versammelt, um gegen das Regime der Taliban in Afghanistan zu demonstrieren.

Die Teilnehmer an der Kundgebung forderten die Schweizer Regierung dazu auf, humanitäre Hilfe in Afghanistan zu leisten, direkt von den Taliban bedrohte Afghaninnen und Afghanen aufzunehmen und das Regime der Taliban nicht anzuerkennen.

Viele der Anwesenden weinten, hielten einander und skandierten ab und zu Parolen.

watson sprach mit Selgai Naqshbandi von der Afghan Students Association Switzerland:

Am späteren Nachmittag war die Kundgebung beendet und die Teilnehmer zerstreuten sich.

(van/dhr)