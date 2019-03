Schweiz

Zürich

Stromausfall in der Stadt Zürich behoben – Grund ist bekannt



bild: watson

Stromausfall in der Stadt Zürich behoben – Grund ist bekannt

Nach einem Stromausfall zur Rush Hour hat sich die Lage in Teilen der Zürcher Innenstadt am frühen Mittwochabend normalisiert. Viele Pendlerinnen und Pendler mussten allerdings in Ersatzbusse für die ausgefallenen Trams umsteigen.

Grund für den Stromausfall war eine Rauchentwicklung im EWZ Letten. Marco Cortesi, Mediensprecher der Stadtpolizei, sagte gegenüber «20 Minuten»: «Die Rauchentwicklung war heftig, der Strom musste bewusst abgeschaltet werden.» Was ausschlaggebend war für die Entstehung des Rauches, ist derzeit noch unklar, die Polizei nimmt entsprechende Abklärungen vor.

Vom Blackout betroffen waren das Central, der Hauptbahnhof, Teile des Kreis 5 sowie die Quartiere Wipkingen und Unterstrass. Kurz nach 18 Uhr war die Stromversorgung wieder hergestellt. Der Zugsverkehr war vom Stromausfall nicht betroffen. Gemäss Angaben der SBB fiel am Hauptbahnhof aber teilweise die Beleuchtung aus.

Problem behoben: Wir helfen gerne. In Folge der entstandenen #Rauchentwicklung entlüftet die #Berufsfeuerwehr das Unterwerk und befreit es vom Rauch. Keine verletzten Personen. Danke für die gute Zusammenarbeit @ewz_energie. Wir wünschen allen einen schönen Abend mit oder ohne Kerzenschein. ^bä https://t.co/DqqpVvelRa — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) 27. März 2019

Die besten Bilder der User:

Stromausfall auch bei telezüri pic.twitter.com/1iKAXB8sD8 — Thomas (@privat_tom) 27. März 2019

Teilweiser Stromausfall am Zürcher HB. pic.twitter.com/n24a7uGEvL — Florian Imbach (@zurichlive) 27. März 2019

Weitere Informationen folgen.

(rst/cma/sda)

Blackout auf dem Brügglifeld

«Florence» ist da: Stromausfall in 475'000 Haushalten

E-Voting – elektronische Stimmabgabe Dieser IT-Professor enthüllt Lücke im E-Voting der Post – und hat einen unschönen Verdacht Link zum Artikel Das E-Voting der Post ist offiziell gehackt – so reagieren Bund, Post und die Hacker Link zum Artikel Von SVP bis Chaos Computer Club: Illustres Komitee will E-Voting den Stecker ziehen Link zum Artikel Bund und Kantone lancieren Abstimmungs-App – das kann «VoteInfo» Link zum Artikel Er hackte das iPhone, arbeitete für die NSA und findet E-Voting gut Link zum Artikel Jetzt wird das E-Voting der Post gehackt – und die Hacker lassen sich nicht lange bitten Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter