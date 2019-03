Schweiz

Zürich

Stromausfall in der Stadt Zürich – Chaos im Feierabendverkehr



bild: watson

Stromausfall in der Stadt Zürich – im watson-Büro läufts wieder – und bei euch?

Stromausfall pünktlich auf den Feierabendverkehr. In Teilen der Zürcher Innenstadt sind am frühen Mittwochabend die Lichter ausgegangen. Auch am Hauptbahnhof wurde es düster. Der Grund dafür ist noch nicht bekannt.

Allerdings läuft der Strom im Büro von watson seit ca. 17:45 wieder, ob dies für alle betroffenen Gebiete gilt, lässt sich derzeit jedoch noch nicht sagen.

EWZ informiert: #Stromausfall @stadtzuerich. Im Gebiet Wipkingen, Unterstrass und Oberstrass, inklusive Central ist der Strom ausgefallen. Fachleute von ewz sind vor Ort. Es werden Umschaltungen getätigt, damit das Gebiet so schnelll wie möglich wiederversorgt wird. — ewz (@ewz_energie) 27. März 2019

Das können wir bis dato noch nicht beantworten, aber es scheint ein grossflächiger Stromausfall zu sein. ^ba — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 27. März 2019

Stromausfall in Zürich betrifft auch den Hauptbahnhof: Mehrere Teile des HB werden durch Notstrombeleuchtung versorgt. In diesen Teilen sind auch Monitore und Billettautomaten derzeit ausser Betrieb. Zugverkehr direkt nicht betroffen. Züge verkehren normal. — SBB Medienstelle (@sbbnews) 27. März 2019

Von watson-Mitarbeiterin Camille Kündig erreichte uns die Kunde, dass zunächst auch in der Nähe der Universität Zürich nichts mehr ging, mittlerweile fahren die Trams dort aber wieder. Dasselbe gilt für den Bahnhof Hardbrücke, Busse und Trams sind dort wieder regulär im Einsatz.

Stromausfall auch bei telezüri pic.twitter.com/1iKAXB8sD8 — Thomas (@privat_tom) 27. März 2019

Teilweiser Stromausfall am Zürcher HB. pic.twitter.com/n24a7uGEvL — Florian Imbach (@zurichlive) 27. März 2019

Wie uns watson-User berichten, ist die Situation unübersichtlich. An gewissen Orten in der Stadt Zürich funktioniert alles einwandfrei, an anderen geht gar nichts.

Weitere Informationen folgen.

(rst/cma)

