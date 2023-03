Bezirksgericht Dielsdorf ZH verurteilt Frau wegen Mordversuchs

Bild: KEYSTONE

Das Bezirksgericht Dielsdorf ZH hat eine 46-jährige Angolanerin wegen versuchten Mordes an ihrem Ehemann schuldig gesprochen. Sie verwendete Brandbeschleuniger um das Schlafzimmer in Brand zu stecken, als ihr Mann dort schlief.

Das Gericht verurteilte sie am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren und 6 Monaten. Entgegen den Anträgen der Staatsanwaltschaft ordnete das Gericht jedoch weder eine Therapie an, noch muss die Angolanerin, die seit Jahrzehnten in der Schweiz lässt, nach Verbüssung der Strafe die Schweiz verlassen.

Die 46-Jährige hatte in der Nacht auf den 20. März 2021 mit Brandbeschleuniger im ehelichen Schlafzimmer in der Wohnung in Buchs ZH mit Brandbeschleuniger ein Feuer entfacht. Sie wollte damit sich selbst und ihren Mann töten, weil er bei einem Seitensprung mit einer anderen Frau ein Kind zeugte. (aeg/sda)