Schweiz

Zürich

Überklebte Zürcher Strassenschilder – die UNIA war's



Frauen erobern Zürcher Strassenschilder – das steckt dahinter

Zahlreiche Zürcher Strassenschilder sind über Nacht verändert worden. Passend zum Frauentag wurde aus der Josef-Strasse die Maria-Strasse, aus der Erismannstrasse die Erisfraustrasse. Hinter der Aktion steckt die Unia Zürich-Schaffhausen, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

In dieser heisst es weiter, dass 447 Strassen in Zürich nach Prominenten benannt sind. Lediglich 54 davon tragen weibliche Namen. Die Unia kritisiert, dass Frauen in der Öffentlichkeit weniger sichtbar seien. Über 100 Schilder seien in der Nacht auf Freitag mit Frauennamen überklebt worden. (jaw)

49 Bilder aus aller Welt von 49 Frauen in 49 Berufen

Abonniere unseren Newsletter