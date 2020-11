Schweiz

Zürich

Tränen, Bier, Krawall – mit den Fussballfans durch die Zürcher Abstiegsnacht



Bild: KEYSTONE

Tränen, Bier, Krawall – mit den Fussballfans durch die Zürcher Abstiegsnacht

Als das Spiel zwischen dem FCZ und dem FC Vaduz im Letzigrund abgepfiffen wird, zieht ein niedergeschlagener Fanzug durch die Zürcher Nacht. Ein paar wenige geraten an die Polizei, die GC-Fans suchen im Kreis 5 Streit und die Polizei verschiesst reichlich Gummischrot. Reportage einer chaotischen Nacht.

Daria Wild Daria Wild

Als der Schlusspfiff im Letzigrund fällt, ist es still in der Südkurve. So still wie es erst wieder sein wird, wenn der Putzwagen die Gummigeschosse auf den Strassen im Kreis 5 aufgesaugt hat.

Nach wenigen Minuten entlädt sich der Frust. Gut sechzig Fans spazieren an den Sicherheitskräften vorbei und belagern die Katakomben des Stadions. Es herrscht Gedränge, Fäuste fliegen durch die Luft, es wird geflucht. «Scheiss Canepa!». Heute könnte es schlimm werden, befürchten ein paar Fans im Stadion. Vermummte, die bereits draussen sind, wollen wieder rein, stieben dann aber Richtung Altstetten davon. An der Haltestelle Letzigrund wird Feuerwerk gezündet, die Trams kommen kaum durch die Menschenmenge, kurz macht sich Nervosität unter den erschöpften Fans breit.

Bild: KEYSTONE

Doch die meisten sind einfach nur müde. Die Hoffnung bis zuletzt am Leben zu halten, hat sie ausgelaugt, die Ernüchterung überwiegt den Frust. Im Stadion drin hat sich die Lage bereits wieder beruhigt, Canepa ist weg, die Handvoll Vaduzer können ja eh nichts für den Abstieg und der einzig greifbare Feind, GC, steckt noch im Zug von Basel nach Zürich. Die Gespräche drehen sich jetzt um den Nachhauseweg oder das letzte Bier.

Krawall an der Europaallee

Rund 500 FCZ-Fans sind es dann doch noch, die die Badenerstrasse entlang zur Langstrasse ziehen. «Lasst die Frauen zurück!», sagt einer. Ein anderer sagt wieder: «Das könnte übel werden». Doch der Fanzug verliert an jeder Bar, an dem er vorbeikommt, Anhänger – lieber Bier trinken als Container umkippen. An die verkündete Abstiegsparty am Stadthausquai geht erst recht niemand mehr. Dort, an der Limmat vorne, ist es noch ruhiger als beim Schlusspfiff im Letzi.

Bild: KEYSTONE

Erst bei der Europaallee geraten die Fans, es sind jetzt noch rund 150, ausser Kontrolle. Scheiben klirren, Steine fliegen, das irische Pub an der Lagerstrasse schliesst die Tür sofort von innen ab, von der Sihlpost aus setzt die Polizei den Wasserwerfer ein und verpulvert Gummischrot. Das wirkt. Die inzwischen arg dezimierte Gruppe zieht sich auf die Piazza Cella an die Langstrasse zurück. Dort stehen sie nun, konsterniert und traurig. Müde Augen, Bier in der Hand. Aus dem Longstreet dröhnt Reggaeton auf den kleinen Platz, es passt nicht zu den niedergeschlagenen Gesichtern in blauen Kapuzenpullis.

Auftritt GC-Fans

Die GC-Fans aber, die derweil am Hauptbahnhof ausgestiegen sind, haben noch Energie. Es ist bereits nach Mitternacht, als 150 Vermummte mit Schlagstöcken bewaffnet am Sihlquai an die Polizei geraten. Sie wollen rüber, zu den FCZ-Fans in den Kreis 4, aber die Polizei lässt sie nicht. Von Gummischrot und Tränengas vertrieben schreiten die GC-Fans durch den Kreis 5 Richtung Langstrasse. Sie laufen schnell, die Aufpasser am Rand der Truppe sorgen dafür, dass niemand zu lange zuschaut. Die Polizei folgt ihnen nicht. Doch die Langstrassenunterführung ist noch immer von einem Wasserwerfer blockiert. Also wieder zurück, zu den Polizisten am Sihlquai. Tränengas, Gummischrot. «Es isch verbii, chum mer tränned ois», ruft einer, endlich. «Wer mitlaufe will, lauft mit», sagt ein zweiter. «Aber gschlosse.»

Es sind nur noch eine Handvoll Vermummte, die zurück an die Langstrasse gehen. Die Aufpasser passen noch immer auf – worauf, ist nicht so klar. «Du bisch ufem Heiwäg? Ja huere gahsch hei», blafft einer misstrauisch, um sich dann endgültig mit den Übriggebliebenen in eine kleine Bar zurückzuziehen.

Es ist fast halb zwei Uhr. Zwischen den Häusern im Kreis fünf hängt noch immer Tränengas. Keine Rufe mehr, keine Sirenen. Nur das gleichmässige Wummern des Putzwagens, der die Gummigeschosse aufsaugt.

Trauer und Entsetzen im Letzigrund

Der FCZ steigt ab Trauriges Bild der Cup-Party: Absteiger FCZ «feiert» vor fast leerem Helvetiaplatz Link zum Artikel Häme, Häme, Häme: So lacht das Internet über das FCZ-Debakel Link zum Artikel Der FCZ nach dem Cupsieg: Die wohl «surrealste Siegesfeier» und die grosse F-Frage Link zum Artikel Mit dem kaputten Bus fing er an, mit Krawall ging er zu Ende: Der Abstiegsabend des FC Zürich Link zum Artikel Tränen, Bier, Krawall – mit den Fussballfans durch die Zürcher Abstiegsnacht Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter