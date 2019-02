Schweiz

Zürich: Gewalttätige Auseinandersetzung an Privatparty fordert Verletzte.



Schlägerei an Privatparty in Zürich mit mehreren Verletzten – fünf Personen verhaftet

In der Nacht auf den Sonntag ist es an einer privaten Party im Zürcher Kreis 4 zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt. Fünf mutmasslich beteiligte Personen wurden in der Folge verhaftet.

Gemäss ersten polizeilichen Erkenntnissen soll es gegen Mitternacht an einer privaten Party an der Bullingerstrasse zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei gerieten Partygäste und eine Gruppierung junger Männer aneinander, denen kein Einlass zur Feier gewährt worden war. Die Polizei wurde benachrichtigt und rückte mit mehreren Patrouillen aus.

Bei der Auseinandersetzung, an der rund ein Dutzend Personen beteiligt gewesen sein sollen, erlitten mehrere Leute leichte Verletzungen. Fünf der ungebetenen Gäste, die sich nach dem Vorfall entfernt hatten, konnten wenig später in der näheren Umgebung durch uniformierte Polizisten angehalten werden. Die jungen Männer im Alter zwischen 15 und 17 Jahren wurden verhaftet und der Jugendanwaltschaft zugeführt. (cbe)

